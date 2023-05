La 9e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis a été ouverte samedi au Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS) de la ville tricentenaire. Trente-trois professionnels nationaux et internationaux de l'art contemporain exposent leurs réalisations, du 6 mai au 10 juin prochain, au musée de l'ex-Ifan.

Plus de 70 œuvres d'art contemporain sont exposées au CRDS de Saint-Louis par une trentaine d'artistes nationaux et internationaux. Des expositions de qualité qui abordent divers thèmes dans différents domaines. Pour le commissaire de l'exposition, Oumar Diack, le jury de sélection a été très exigeant sur les critères de participation. "Les artistes font beaucoup attention au choix du matériel et à la préparation de la toile, quand il s'agit des tableaux. Ce qui montre le talent artistique des Sénégalais à travers la qualité des œuvres produites. Je suis très content de constater que, d'année en année, les œuvres exposées aux éditions des Itinéraires artistiques de Saint-Louis sont de plus en plus respectueuses. Si nous sommes arrivés à ce niveau de qualité, il faut aussi tenir compte que les œuvres ont été sélectionnées à partir d'un appel à candidatures", s'est réjoui Oumar Diack.

À en croire Abdou Karim Fall, initiateur et organisateur de l'événement artistique, la qualité des œuvres présentées par les participants prouve l’évolution des Itinéraires artistiques. "Les Itinéraires artistiques de Saint-Louis font partie de l'agenda culturel du Sénégal et constituent désormais un plus pour Saint-Louis et sa région. Les connaisseurs sont impressionnés par le travail des exposants et le nombreux public est ravi des expositions. Parmi les thèmes développés par les artistes exposants, on peut citer, entre autres, la culture léboue, l'illusion du bonheur, l'émergence plurielle, la folie humaine 2, la tranche de vie, le dialogue ombre et lumière et la destruction de la couche d'ozone. Quand vous visitez l'expo, vous verrez que les artistes sénégalais ont du talent", déclare l’artiste plasticien.

Ensuite, Abdou Karim Fall a rendu un vibrant hommage aux doyens tels que le photographe-reporter Adama Sylla, le lauréat du Grand Prix du Président de la République pour les Arts en 1996, le professeur Baye Mouke Traoré, Djibril André Diop, surnommé le ‘’Maître du fer’’, et Alphousseyni Seydi, décédé en janvier dernier. Pour lui, ces derniers sont des artistes qui ont rehaussé la dimension des Itinéraires artistiques de Saint-Louis et marqué d'une manière générale l'histoire de l'art visuel au Sénégal.

La cérémonie d'ouverture des Itinéraires artistiques a été aussi une tribune pour la directrice du Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS), Fatima Fall Niang, d'insister sur l’accompagnement des artistes dans leurs différentes initiatives. "Il faut que nous accompagnions les artistes, parce qu'ils le méritent. D'ailleurs, on se rend compte que, chaque année, les œuvres deviennent plus belles. Raison pour laquelle, c’est avec un réel plaisir que le CRDS les accompagne, les reçoit autour de ce qui est art plastique", a-t-elle déclaré. Avant de plaider auprès des autorités pour la formation des artistes plasticiens par rapport aux domaines relatifs au droit à l’image, au droit d’auteur, au droit voisin.

En marge des expositions au CRDS (ex-Ifan), d’autres activités sont également prévues pour cette édition. Il s'agit d'ateliers de formation pour les jeunes, des workshops avec des artistes confirmés, ainsi que l'organisation d'un panel sur les droits d’auteur.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS