L’avenir de Pape Matar Sarr pourrait se dessiner loin de Tottenham. Le milieu de terrain des Spurs, dont la valeur marchande est estimée à 50 millions de livres sterling (environ 3,7 milliards de francs CFA), serait la cible de plusieurs clubs européens, notamment le PSG, le Real Madrid et même le Bayern Munich.

La fin de saison s’annonce tendue chez les Spurs. Installé dans la zone rouge, Tottenham (18e, 30 points) devra tout donner dans la course au maintien lors des six dernières journées du championnat. Avec seulement deux points de retard sur le premier non relégable, la bataille est loin d’être perdue pour Pape Matar Sarr et ses coéquipiers. Le milieu de terrain sénégalais et son équipe ont toutes les raisons de se battre pour rester en Premier League. En cas d’échec, leur portefeuille risque d’en pâtir sérieusement. Selon les informations de The Athletic, une clause dans le contrat de la plupart des joueurs du club londonien prévoit une réduction automatique d’environ 50 % de leur salaire en cas de relégation.

Toutefois, l’ancien pensionnaire de Génération Foot pourrait ne pas avoir à se soucier de ses finances. Lié à Tottenham jusqu’en 2030, le jeune joueur de 23 ans (2 buts et 3 passes décisives en 23 matchs de Premier League) attire l’attention de plusieurs cadors européens. Trois clubs sont, en effet, annoncés comme très intéressés par le milieu de terrain sénégalais : le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich, qui seraient prêts à investir pour intégrer le double champion d’Afrique dans leurs rangs.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, aurait identifié Sarr comme un candidat potentiel. Technique, efficace dans le box-to-box et capable de se projeter vers l’avant, il a également accumulé beaucoup d’expérience au plus haut niveau malgré son jeune âge. Les Parisiens devront se montrer convaincants pour faire pencher la balance en leur faveur face à leurs concurrents européens.

Malgré leur désir de conserver le joueur, les Spurs seraient prêts, selon le spécialiste mercato Ekrem Konur, à le laisser partir moyennant une offre de 50 millions de livres sterling (environ 3,7 milliards de francs CFA). Pour l’instant, aucune négociation n’a été entamée par les différentes parties. De son côté, Pape Matar Sarr et son entourage n’ont exprimé aucune intention de quitter le club cet été.

Arrivé à Tottenham en août 2022, en provenance du FC Metz pour 17 millions d’euros, Sarr a progressivement trouvé sa place dans l’entrejeu des Spurs. Malgré la rude concurrence dans ce secteur, le meilleur jeune joueur africain de la CAF en 2022 a su s’imposer. Il est devenu un élément clé dans le dispositif du club londonien. En attendant l’ouverture du prochain mercato estival, Pape Matar Sarr devra concentrer ses efforts sur l’objectif de maintenir son club en Premier League. Avec 14 matchs sans victoire (neuf défaites et cinq nuls), les Spurs doivent impérativement renouer avec le succès lors de la réception de Brighton (9e, 46 points), samedi prochain

LOUIS GEORGES DIATTA